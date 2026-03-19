【舞洲Heroes】オリックスの将来を担う若手選手らが汗を流す大阪市此花区の球団施設「舞洲」の今を伝える【舞洲Heroes】。1回目は、三方陽登外野手です。オリックスの育成ドラフト1位の三方陽登外野手が、大学時代のコーチで甲子園レジェンドの助言を胸に、全力プレーで支配下を目指してアピールを続けている。三方は兵庫県養父市出身。創志学園高（岡山）、駒大、BCリーグ栃木ゴールデンブレーブスから2025年育成ドラフト1位