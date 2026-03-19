22〜26日に福岡市中央区の市植物園で初開催される国際ガーデニング大会「福岡フラワーショー」を前に、同園で19日、新たな園の顔となるエントランスガーデンがお披露目された。水盤とパーゴラ（日よけ棚）を花と緑で彩った「サーキュラーテラス」や、季節の花々が来園者を迎え入れる。エントランスガーデンは広さ約3200平方メートル。5月に見頃を迎える約300種、千株のバラやデルフィニウムなど約100種、1万株の花を配した。パ