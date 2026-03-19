日本サッカー協会は３月19日、３月シリーズに臨む日本代表メンバーを発表。森保ジャパンは、現地３月28日にグラスゴーのハムデン・パークでスコットランド代表と、同31日にロンドンのウェンブリー・スタジアムでイングランド代表と相まみえる。選ばれた28名のうち、25名が欧州組。国内組で唯一のフィールドプレーヤーとして選出されたのが、FC東京の佐藤龍之介だ。昨季はファジアーノ岡山にレンタル移籍した19歳のMFは、J１