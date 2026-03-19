１９日、県内のソメイヨシノの開花が発表されました。去年より７日早く過去２番目の早さです。 広島地方気象台 胡 未知人技術専門官「本日ソメイヨシノの標本木で５輪以上の開花を確認できましたので本日開花とします」 縮景園にあるソメイヨシノの標本木で、開花発表の条件となる５輪以上が咲いているのが確認され開花が発表されました。 平年よりも１週間ほど早く過去２番目に早い開花となりました。 来園者「久しぶりに（縮