来年度、創立130周年を迎える長崎市の長崎女子高校がこの春から新しい学校名に変わります。 建学の精神に基づき、「鶴鳴高校」として130年の歴史と伝統とともに歩みを続けます。 （後藤 慶太 校長） 「新校名は『鶴鳴高等学校』です」 来年度、創立130周年の節目を迎える長崎女子高校。 新しい校名の「鶴鳴高校」は、建学の精神の「鶴 九皐に鳴きて声 天に聞こゆ」に由来し、鶴のように清らかに節操高い