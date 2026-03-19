【20日（金）春分の日、全国天気】ポイント新潟以北は荒天…大荒れのおそれも東日本や西日本は晴天関東はスッキリせず3連休の初日、20日（金）春分の日は、北日本に低気圧や前線が近づき、通過するでしょう。このため新潟から北日本にかけては、日本海側を中心に、午後は雨や雪で、風も強まり、雷を伴う所もありそうです。警報級の暴風が吹くような大荒れとなるおそれもあり、警戒が必要です。さらに20日夜から21日（土）にかけて