俳優の河合優実が１９日、都内で行われた「第３３回フランス映画祭２０２６」のオープニングセレモニーに、公式アンバサダーとして登壇した。河合は、大きなバイカラーの襟が特徴の黒色ワンピースに、白のタイツを合わせて登場。クラシカルなオーラを放ち、会場を魅了した。同映画祭は、今年から開催地を、これまでの横浜から渋谷に移転。河合は「（開催地が）渋谷になって、間口が広がったと思う。いろんなお客さんにみて