日本バレーボール協会の川合俊一会長（６３）は１９日、都内で記者会見を開き、海外出身の有力女子選手が日本国籍を取得する際に担当者が虚偽の上申書を作成し、法務当局に提出されていた問題で、第三者委員会に再調査を依頼する意向を明かした。昨年６月に文書が提出された事実を確認したというものの、虚偽の文書作成や提出は国籍取得手続きを担った業務委託スタッフらによる判断だったと説明し、「協会としては（当該選手は