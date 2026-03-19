東京市場まとめ 1.概況 日経平均は951円安の54,287円と反落して取引を開始しました。前日の米国市場では、ダウ平均が1.6％安となり、約4ヶ月ぶりの安値をつけるなど軟調で、その流れを引き継いだ日本市場は売りが優勢でのスタートとなりました。朝方に下げ幅を拡大した日経平均は53,800円付近で一旦下げ止まった後、さらに下値を試す展開となりました。その後は横ばい圏の値動きとなり、前場は1,363円安の53,875円で取引を