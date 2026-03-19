映画『キングダム』シリーズ初となるシネマコンサートが、7月から全国4都市で開催される。7月17日公開の最新作『キングダム 魂の決戦』を記念した特別企画で、2019年公開の第1作を大スクリーン上映とフルオーケストラの生演奏で楽しめる。【動画】山崎賢人主演『キングダム 魂の決戦』特報映像原作は原泰久氏による人気漫画で、累計発行部数は1億2000万部を突破。映画シリーズもこれまで4作品が公開され累計1734万人を動員し、