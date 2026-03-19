甲子園球場で行われている選抜高校野球大会、１９日の３試合に登場した八戸学院光星（青森）のアルプススタンドでは、吹奏楽部員３６人が迫力のある演奏で会場を盛り上げた。昨夏の青森大会決勝は、吹奏楽コンクール出場のため応援に行くことができずに野球部も敗北。甲子園での応援を思い描いていた吹奏楽部の亀井華望部長（１７）は「次の機会には、選手たちの背中を押せるような演奏をしたい」と練習に励んできた。この日