日本バレーボール協会（JVA）の川合俊一会長（63）は19日、海外出身の有力女子選手が日本国籍を取得する際に、担当者が虚偽の上申書を作成した問題についての会見を行った。川合会長は、今回の件で関係者の皆さま、大変ご迷惑をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪。今回の問題に関わった人物について「業務委託スタッフと外部の者と聞いています。1人ではないと言っています」と説明した。報告会に理事2人と