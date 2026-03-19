日本新聞協会広告委員会は19日、電子版やニュースサイトを含めた新聞、インターネットなどの接触状況に関する調査結果を発表した。47.8％の人が新聞への印象を「知的」と回答した一方、ネットは「日常生活に役立つ」や「親しみやすい」との評価が高く、補完関係にあるとしている。昨年9〜10月、全国の15〜79歳の男女1200人を対象に調査した。メディアへの印象を聞いたところ新聞は「知的である」と答えた人が47.8％で、メディ