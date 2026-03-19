シャープは１９日、沖津雅浩社長（６８）の後任に、河村哲治専務執行役員（６４）が昇格する４月１日付の人事を発表した。沖津氏は代表権のある副会長に就き、６月の株主総会で取締役を退任する。総会後も副会長職は続ける。堺工場売却など構造改革にめどがついたとして、海外経験が豊富な河村氏の下、再成長を目指す。親会社の台湾・鴻海（ホンハイ）精密工業出身の劉揚偉（リュウヤンウェイ）会長（７０）と呉柏勲（ごはくく