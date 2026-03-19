日本バレーボール協会は１９日、女子選手の日本国籍取得を巡る手続きで虚偽の上申書を作成した問題を受け、都内で会見し、川合俊一会長、国分裕之専務理事、内藤拓也業務執行理事が出席した。会見に出席した川合会長は冒頭、「ご心配をおかけしまして深くおわび申し上げます」と謝罪。問題の経緯を説明し、「管理できなかったことは受け止めないといけない」と再発防止を誓った。また、新たに外部の弁護士３名を委託して第三者