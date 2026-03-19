日本バレーボール協会は１９日、都内で会見を行い、上申書の偽造問題について、川合俊一会長は「心配をおかけして、深くおわび申し上げます」と謝罪した。女子日本代表入りを目指す外国籍選手の帰化問題を巡り、日本協会（ＪＶＡ）が国籍変更に関する書類を組織ぐるみで偽造していたことが複数の関係者への取材で判明。当該選手が帰化申請の書類を提出した際に、日本国籍の変更手続きを進める上で滞在条件を満たせておらず、Ｊ