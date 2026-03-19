◆センバツ第１日▽１回戦阿南光１―３中京大中京（１９日・甲子園）中京大中京の川石大空（たいら、２年）が２回２死一塁、阿南光のエース・小田拓門（３年）の投じた高めの直球を右翼を襲う二塁打とし、今大会から甲子園で初めて採用されたＤＨ制の初ヒットとなった。「７番・ＤＨ」でスタメン出場した背番号１９。「ＤＨ初安打」には「今知ってびっくり」と驚きを隠せない様子も「浮いたストレートが来たのでフルスイン