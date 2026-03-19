ボートレーサー養成所の「第１３８期選手養成訓練修了記念競走」が１９日に行われた。史上初の?親子チャンプ?を目指した田中結（１７＝大阪）はチャンプ決定戦で４着に敗れた。父・田中和也、母・原田佑実も養成所を訪れまな娘のレースを観戦。レース後、和也は「思ったいたよりうまくモンキーターンをしていた」とニッコリ。この言葉を聞いていた結も「レーサーとして認められたような気がして、すごくうれしかったです」と笑