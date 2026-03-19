◆大相撲春場所１２日目（１９日・エディオンアリーナ大阪）大関・安青錦（安治川）は、東前頭４枚目・大栄翔（追手風）に突き倒され、７敗目を喫し、初土俵から１４場所続けてきた勝ち越しへあとがなくなった。相手に突き押しからはたかれ、体勢を崩すと、そのまま押し切られた。なかなか波に乗りきれない。９、１０日目と連勝したが、前日の１１日目は西前頭５枚目・琴勝峰（佐渡ケ嶽）のはたきに、足がついていかず、黒星。