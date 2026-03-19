アイドルグループ・乃木坂４６の五百城茉央、池田瑛紗、菅原咲月が１９日、都内で行われた「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ」エントリー発表会に参加した。日本レコード協会など、国内の音楽業界における主要５団体が構成される一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（ＣＥＩＰＡ）による国際音楽賞である「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ」。２回目となる今年は６月１３日に東京の「ＴＯ