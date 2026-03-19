広島のドラフト３位・勝田成内野手（近大）が練習復帰した。マツダスタジアムで練習しフリー打撃やノックなどで汗を流した。１５日からへんとう炎で離脱。一時は熱が４０度まで上がり「寝たくても寝れない。ずっとぼーっとしてました」と明かした。喉が痛み食事もままならず「プリン、ゼリー、うどん、果物とか。最終手段はアイスで」と最善を尽くし、ようやく体を動かせるまでに回復した。２０、２１日のソフトバンク戦（みず