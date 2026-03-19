◆センバツ第１日▽１回戦崇徳ー八戸学院大光（１９日・甲子園）第３試合は９回を終え６―６で延長タイブレークに突入した。同点の８回２死一塁で、八戸学院光星・菅沼晴斗（２年）の２ランで勝ち越したが、その裏、崇徳も２点を返し、同点に追いついた。延長タイブレークは２０１８年センバツから導入。延長１３回から無死一、二塁の「継続打順」で開始し、試合の決着がつくまで繰り返すことに。決勝戦では実施しなかっ