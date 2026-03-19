【モデルプレス＝2026/03/19】音楽家で俳優の星野源が、17日放送の自身がパーソナリティを務めるラジオ番組「星野源のオールナイトニッポン」（ニッポン放送／毎週火曜深夜1時〜）に出演。4月から「オールナイトニッポン」火曜パーソナリティを務めるサカナクションの山口一郎に言及した。【写真】星野源がライブ鑑賞したKPOPアイドル 参戦時のストーリー◆星野源、山口一郎とは10年連絡を取らず3月末をもって終了する「星野源のオ