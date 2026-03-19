イラン情勢は混迷の度を深めるなか、2026年3月19日放送の「大下容子ワイド！スクランブル」（テレビ朝日系）で、ジャーナリストの柳澤秀夫さんはイラン情勢をめぐってアメリカとイスラエルの思惑のずれが生じ始めていると指摘した。根拠は2つあるという。イスラエルがやっている攻撃をトランプ大統領は望んでいるのか？1つはイランの外交・安全保障政策を統括する国家安全保障最高評議会のラリジャニ事務局長がイスラエル軍によっ