岡山県庁 岡山県は2026年3月19日、2026年度の第1次人事異動を発表しました。部長級・次長級の異動規模は、例年と同程度の38人です。 県は、岡山桃太郎空港の機能強化に向け、航空企画推進課に「機能強化班」を新設します。 また、新たな地域医療構想の策定などに総合的に取り組むため、保健医療部の組織体制を見直します。「地域医療推進課」を新設するなどし、現在の2課6班体制を3課10班とします。 さらに、若