総社高校ハンドボール部 岡山・香川の頑張る高校生を応援する青春のキセキです。今回は、ハンドボールで高校日本一を目指す総社高校ハンドボール部を紹介します。体格がものを言うハンドボールで、目指すのは「日本一の速さ」。兄弟がチームを引っ張り悲願の頂点へ！ （総社高校／中藤壮優 主将［2年］）「選抜まで1週間切ってるんで、しっかり準備して。盛り上げて頑張っていきましょう