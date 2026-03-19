通貨オプションボラティリティードル円１週間１０．８％付近、動向は落ち着く USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK10.799.699.929.08 1MO9.938.068.847.93 3MO9.907.708.948.07 6MO9.867.438.998.03 9MO9.887.379.038.12 1YR9.767.369.038.16 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK10.0212.719.