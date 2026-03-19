ホンダにF1初優勝をもたらした「RA272」(手前)とコラボラッピングが施されたソニー・ホンダモビリティのEV「AFEELA 1」(奥) ソニー・ホンダモビリティ(SHM)は、モビリティ開発環境のオープン化を進める「AFEELA共創プログラム」の一環として、ホンダのF1やMotoGPといったモータースポーツ活動を担うレース子会社、ホンダ・レーシング(HRC)とのコラボレーションを開始し