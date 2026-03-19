高知県立大学の卒業式が3月19日、高知市でおこなわれ、約380人が新たな一歩を踏み出しました。高知県立大学の今年度の卒業生は、4つの学部の361人と、大学院の26人のあわせて387人です。高知市の新来島高知重工ホールで開かれた卒業式では、それぞれの学部の代表者に卒業証書や学位記が手渡されました。式では甲田茂樹学長が、「世の中の課題と粘り強く向き合い、自らの専門性をいかして地域や社会のために力を発揮してほし