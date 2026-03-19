静岡市“肝いり ”の事業に暗雲が立ち込めています。清水港で、本来は4月にもオープンする予定だった｢海洋文化施設｣は、計画そのものの見直しを迫られています。いったい何が？東静岡駅北口の新アリーナや清水駅東口の新スタジアムなど、2026年に入り、大規模事業が着々と前進している静岡市。その一方で…。（静岡市難波市長）「唯一進んでいないのは『海洋ミュージアム』。採算がとれない事業をやるわけには