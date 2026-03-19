プロ野球のファームは19日、東、中、西地区で計6試合が行われた。東地区の日本ハムはオイシックス戦（鎌ケ谷）に7―1。開幕5連勝とした。先発・福島は4回2/3を3安打無失点で、2番手の育成選手・福田が2回1/3を1安打無失点で1勝目。今川が2回の先制1号3ランなど3安打4打点をマークした。有薗が3安打、浅間が2安打3打点。オイシックス先発・山田大は5回5安打4失点で1敗目。漆原、岸川が2安打。チームは開幕から5連敗となった。