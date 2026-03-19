NHK大阪放送局の局長定例会見が19日、大阪市の同局で行われた。同局はこの日、今秋放送スタートの連続テレビ小説「ブラッサム」の出演者を発表。石橋静河演じるヒロイン葉野珠（はの・たま）が、80歳をこえてベストセラー作家となった姿を加賀まりこ、珠と生活を共にし、公私にわたり支え続ける秘書・藤川優子を松たか子が演じる。会見に同席した制作統括の村山峻平氏は、2人の起用を「うれしいの一言。視聴者の皆さまにも期待いた