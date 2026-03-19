国内のサプリメント市場規模小林製薬が紅こうじサプリメントによる健康被害問題を公表してから22日で2年となる。被害者への補償や経営体制の立て直しは進んだが、信頼回復はなお途上にある。影響はサプリ全体に及び、市場規模は問題発覚前の水準を下回ったままだ。再発防止策を通じ、徹底した品質管理を定着させられるかが課題だ。問題は2024年3月22日、紅こうじを使ったサプリ摂取者に腎機能障害などの症状が出たと公表したこ