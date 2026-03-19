お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太（48）が18日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。東野幸治のすごさを語った。キングコングの西野亮廣は「テレビに軸足置いてますって方はたくさんいらっしゃる。例えばアラフィフあたりから、“最近ちょっとジワジワ見なくなってきたな”って方もいらっしゃいます。そんな中、東野さんはずっといるじゃないですか。これなんなんすか。なんで東野幸治