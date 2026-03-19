第98回全国選抜高校野球大会で16年ぶりに初戦突破した帝京OBの巨人・松本剛外野手と佐々木俊輔外野手が勝利を喜んだ。練習前にともに試合を視聴。勝利の瞬間も一緒に味わったといい、松本は「甲子園で帝京のユニホーム見れたんで、久しぶりに。うれしい気持ちになりました」と喜んだ。高校時代からお世話になった金田監督には「監督になられて甲子園遠ざかっていたんで、監督が一番うれしいのかなって思いました」と言葉を送っ