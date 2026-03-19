岐阜県美濃加茂市の藤井浩人市長が19日、議員定数を16人から10人に、4割削減する考えを表明しました。藤井浩人市長：「（議員定数）16人を10人まで減らすことができれば、1人当たりの報酬がそれだけ上がりますので」藤井浩人市長は19日午後、公約に掲げていた市議会の定数を4割減らす考えを改めて示し、現在1人あたり1万円の政務活動費を10万円まで増額するなど、議員活動を充実させたいとしています。議会側からは「政務活