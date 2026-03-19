創立45周年を記念してファミリーマートが45％増量です。ファミリーマートは24日から2週間、価格は据え置いたまま、中華まんなど人気商品を45％増量させると発表しました。人気の定番メニューである「カレー」や「スパイシーチキン」のほか、「コッペパン」など14商品を増量し、週替わりで販売します。また、増量キャンペーンはこれまで夏に実施していましたが、今回初めて春の開催で「ラーメン」や「ピザまん」など温かい商品も新