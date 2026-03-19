お笑いコンビ、キングコング西野亮廣（45）が18日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。バラエティー番組で自身の活動をチェックし、イジる東野幸治（58）について語った。南海キャンディーズ山里亮太は東野を「とてつもない好奇心を持っている」と評価した。「あの人も人の悪口を言わないじゃない。悪く持ってくことはするけど。誰かの悪口を言うときもあの人のテクニックとして『心配してる』っ