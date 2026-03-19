【週刊少年チャンピオン 2026年No.16】 3月19日 発売 価格：400円 【拡大画像へ】 秋田書店は、マンガ雑誌「週刊少年チャンピオン 2026年No.16」を3月19日に発売した。特別定価は400円。 今号の表紙と巻頭グラビアには櫻坂46の的野美青さんが登場。両面BIGポスター付録と、限定QUOカード200名プレゼント企画も実施する。 マンガの巻頭カラーには、「