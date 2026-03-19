JR東日本盛岡支社は、21日は強風が見込まれるとして、花輪線の列車の運行見通しを発表しました。〈21日の列車の運行見通し〉〇花輪線始発から午後6時ごろまで列車に運休や遅れの可能性バスなどによる代行輸送は行われないということです。今後の天候によっては、列車の運行見通しが変更となる場合があるとして、JRは最新の運行情報や気象情報を確認するよう呼びかけています。