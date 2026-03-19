東京証券取引所が１９日に発表した３月第２週（３月９～１３日）の投資部門別売買動向は、現物の海外投資家が４９０６億７１４２万円と１０週ぶりの売り越しだった。前週は２３７７億８６８０万円の買い越しだった。先物ベース（日経２２５とＴＯＰＩＸの先物・ｍｉｎｉ合計）では海外投資家は１６４１億円の買い越し。現物・先物の合計では３２６４億円と２週連続の売り越しとなった。前週は７４５６億円の売り越し