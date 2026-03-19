yosugalaが、メジャーデビューEPのリードトラック「No Border」のMVを公開した。 （関連：【映像あり】yosugala、メジャーデビューEPリードトラック「No Border」MV） 同楽曲は竹縄航太が作詞、作曲、編曲を担当。MVの監督は中田みのり、メンバーイラストは萩森じあが手掛けている。 同EPには、「No Border」のほか、TVアニメ『闇芝居 十六期』のエンディングテーマ「マ