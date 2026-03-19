１９日の日経平均株価は前日比１８６６円安と急反落。前日の１５３９円高を帳消しにした格好だ。中東情勢の悪化と日米金融政策の不透明感の高まりなどが警戒された様子だ。 米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）では政策金利は据え置かれたが、パウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長によるインフレ鈍化の進展がなければ「利下げはないだろう」との発言もあり、追加利下げ期待が後退した。ＦＯＭＣは「タカ派的だった」と