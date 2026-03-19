レトロデジ90 クラシック（左）とシティポップ（右） 株式会社ケンコー・トキナーは、巻き上げカメラ風トイデジカメ「レトロデジ90」を3月19日（木）に発売した。直販価格は8,470円。デザインはクラシックとシティポップの2種類。数量限定としている。 レトロデジ90は、有効約32万画素の1/10型CMOSセンサーを搭載したトイデジカメ。外観だけでなく撮影感覚もレンズ付きフィルムに寄せており、背面液晶モ