Snow Manの佐久間大介が自身のXを更新し、自炊した料理を公開。彩り豊かなせいろ料理にファンから反響が上がっている。 【写真】Snow Man佐久間大介の手料理の数々（全3枚） ■佐久間大介が“せいろ蒸し”に初挑戦 佐久間は「#佐久間の初挑戦」「せいろ！！！」とコメントし、せいろ料理を公開した。 写真には、鮭や豚肉、餃子などを入れたせいろと、野菜をたっぷり盛り付けたせいろが並び、初めてせいろ料理に挑戦した様子を