【画像】『リスアニ！LIVE』第一弾ラインナップ 国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN』アワードウィーク期間の6月9日に、TOYOTA ARENA TOKYOにて『MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE リスアニ！LIVE on TOKYO ANIME MUSIC HIGHLIGHTS』と題したアニメ音楽フェスの開催が決定した。 ■コンセプトは「全曲生バンド演奏」 「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC A