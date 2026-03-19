フルージェイズの岡本和真内野手が18日（日本時間19日）、米フロリダ州で行われたオリオールズとのオープン戦に「5番三塁」で先発出場。3打席連続で四球を選び、6回に代走を送られて退いた。チームを率いるジョン・シュナイダー監督は、同日に公開されたインタビューの中で岡本に言及。「天性のヒッター」と称賛した。 ■3打席連続で四球を選ぶ 「ワールド・ベースボ