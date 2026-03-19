札幌市西区で2023年、軽乗用車のタイヤが外れ、女の子に直撃した事故で、札幌地検が不起訴としていた車の所有者の男性について、検察審査会は2026年3月19日、「不起訴は妥当」とする「不起訴相当」と議決しました。この事故は札幌市西区で2023年11月、不正改造の軽乗用車からタイヤが外れ、歩道を歩いていた女の子に直撃したものです。女の子はいまも意識不明のままです。警察は運転手だけでなく、車の所有者の男性についても、運