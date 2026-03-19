この記事をまとめると ■配送業の世界にもEVトラックなどが浸透してきている ■物流倉庫でオペレーションを担う人にとってEVトラックは厄介な存在だという ■郵便配達を担う人からはEVバイクは使い勝手が悪いという声が挙がっている EVは配送業にやはり不向きか カーボンニュートラルを目指す一環で、世界はもちろん、日本のさまざまな企業でも脱炭素へ向けた取り組みを進めている。自動車業界では、もはや語るまでもないが、電