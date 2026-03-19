流通や外食などの労働組合が加盟する「UAゼンセン」は、きょうまでの春闘で、パートの賃上げ率がこの時期としては過去最高の6.92％だったと発表しました。UAゼンセン永島智子 会長「実質賃金1％程度の上昇を社会全体に定着させる取り組みに大きく近づくものだと評価している」「UAゼンセン」は流通や外食、繊維など、2100余りの組合が加盟する国内最大級の労働団体で、パートの組合員がおよそ6割を占めています。きょう発表